Eski sevgilisini tehdit eden radyocuya 1 yıl hapis cezası

Radyocu Özden Beşkazalıoğlu, eski sevgilisi A.Ö. ile geçtiğimiz yıllarda ayrıldı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, radyocu iddiaya göre ayrılığı kabul edemeyip eski sevgilisine tehdit mesajları atmaya başladı. "Sana dünyayı dar edeceğim, seni öldüreceğim" şeklindeki mesajlarına hakaretler de ekleyen radyocu, genç kadını takip etmeye de başladı.

A.Ö.'nün işe gidip geldiği saatlerde ve evinde bulunduğu anlarda genç kadını takip eden radyocu, A.Ö. tarafından geçtiğimiz aylarda fark edildi.

A.Ö. şikâyetçi oldu ve radyocu hakkında dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada eski sevgili, şikayetinden vazgeçti, radyocu ise özür diledi.

Beşkazalıoğlu hakkında huzur ve sükûnu bozma ve hakaret suçlarından davanın düşürülmesine karar verilirken, radyocu tehdit suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Soruşturma sonrası radyocu Beşkazalıoğlu'nun ifadesi alındı. Radyocu tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini kabul etti fakat o mesajları alkollüyken attığını beyan etti. Pişman olduğunu söyleyen radyocu hakkında tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçlarından dava açıldı.

