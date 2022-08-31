Eski sevgilisini sosyal medyadan tehdit etmişti: Gözaltına alındı

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu (31), sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla açıklamalarda bulunup, 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Mustafa K.'nin (39) kendisini sürekli tehdit ettiğini söylemişti.
DHA'nın haberine göre Bezaroğlu, 1 ay cezaevinde yatıp, açılan 4 davada hakkında "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararı verildiğini belirttiği Mustafa K.'nin tutuklanmasını istedi.
Bezaroğlu'nun açıklamalarının ardından Mustafa K. gözaltına alındı. Şüphelinin Temmuz ayında bir suçtan cezaevine girdiği, cezaevinden çıktıktan sonra Bezaroğlu'nu tehdit etmeye devam ettiği saptandı.
Daha önce de şikayet etmiş
Daha önce de Bezaroğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alınan Mustafa K.'nin adliyede serbest kaldığı ortaya çıktı.
Öte yandan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa K.'nın adliyedeki işlemleri devam ediyor.