Eski savcı İlhan Cihaner'den Soylu ve Peker açıklaması

Eski savcı İlhan Cihaner, ülkücü mafya Sedat Peker'in iddialarına dair, savcıların ya da TBMM'nin harekete geçmesi gerektiğini, İçişleri Bakanı Soylu hakkında da 'idari soruşturma başlatmasının şart olduğunu' söyledi.

Mafya-devlet kavgasını eski savcı ve 24-26'ncı dönem CHP milletvekili İlhan Cihaner, RS FM'de Atilla Güner’le Akşam Postası'na yorumladı.

Cihaner'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sedat Peker’in bazı iddiaları şu anda Süleyman Soylu'nun kendisinin göreviyle ilgili iddialar. Suç iddiasıyla ilgili üç şekilde harekete geçebilir kamu:

1) Adli yargı harekete geçer ve Cumhuriyet savcıları usulüne uygun soruşturma başlatır ve başlatmak zorundadır. Soruşturma yöntemi farklı olsa bile fezlekesini düzenler.

2) Parlamento bununla ilgili soruşturma komisyonu yapabilir orada da gensoru kalktığı için orada da yeterli çoğunluğu yok muhalefetin.

3) Bir de idari boyutu var. Koruma ve araç tahsisi gibi konularda sayın Soylu, 'Benden önce yapıldı' diyor ama o zaman Soylu'dan öncekiler hakkında işlem yapılması lazım.

'O görüntüler savcıda olmalıydı'

Kendi yetki alanındaki işlere girişmeden suç istinadındaki kişiyle ağız dalaşına üstelik de çok çirkin bir ağız dalaşına girmek olacak şey değil. Bu arama kaydının İçişleri Bakanı'nda olmaması lazım, arama kaydının Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olması lazım. Adli görevi olmayan İçişleri Bakanı'nın soruşturma dosyasında olması gereken ve niteliği itibaren gizli kalması gereken bilgiyi kendisini savunmak için bu şekilde deşifre etmesi, medyaya sunması ayrıca suç olarak olarak değerlendirilmesi lazım. Savcılığa şikayetçi olurdu, savcılık açıklama yapardı. Savcılık derdi ki, arama usulsüz yapılmamıştır. Kadın polis vardır diyebilirdi. Sırf bu tartışmalar olmasın diye tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarında basın bürosu oluşturuldu. Ağız dalaşında üste çıkmak için bu görüntüler hiç doğru değil, etik değil.

'Tek suçlanan İçişleri bakanı değil polisler var, yakınları var'

Bakan hakkında Cumhuriyet Savcılığı soruşturma yapamaz, dokunulmazlığın kaldırılması lazım ama orada bahsedilen somut iddialar var mesele bir uyuşturucu operasyonunun önceden haber verilmesi gibi. Bunun soruşturulması lazım ve eğer doğrulayan bir şey varsa fezleke düzenlenir, dokunulmazlığını kaldırın, takdir Meclis'indir deyip Meclis'e göndermeleri gerekir ama delillerin de toplanması gerekir çünkü tek suçlanan İçişleri Bakanı değil polisler var, yakınları var."