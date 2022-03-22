Eski Sağlık Bakanı AKP'li Akdağ muayene süresine dair konuştu: 10 dakika da yetmez...

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili kanun teklifinin TBMM Sağlık Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında muayene süresi tartışması yaşandı. Sağlık Bakanlığı da yapmış olan TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı AKP'li Recep Akdağ, muayene sürelerinin beş dakikaya indirilmesine yol açan düzenlemeye dair "10 dakika da yetmez 20 dakikaya da çıkarmaya gayret etmek lazım" dedi.

Muayene sürelerinin beş dakikaya indirilmesine yol açan düzenlemeyi eleştiren CHP milletvekili Ali Fazıl Kasap, Akdağ'a "Siz Sayın Bakanım beş dakikada bir hastaya özel yükümlüğünüzü nasıl yerine getirebilirsiniz" sorunu yöneltti.

Kasap'ın Akdağ'a yönelttiği sorunun ardından şu diyalog yaşandı:

“- Akdağ: Ben getiremem

- Kasap: Niye beş dakikaya izin veriyorsunuz?

- Akdağ: Beş dakikada ben yapamam beş dakika diye de bir şey yok zaten

- Kasap: Sayın Bakanım 10 dakika da var mı?

- Akdağ: 10 dakika var

- Kasap: 10 dakikada siz bana çocuk beslenmesini anlatabilir misiniz?

- Akdağ: 10 dakika da yetmez 20 dakikaya da çıkarmaya gayret etmek lazım. Şimdilik 10 dakika…” (ANKA)