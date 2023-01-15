Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin: ABD Türkiye'nin İHA ihracatını engellemeli

Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin 14 Ocak günü yayınlanan yazısında ABD'yi Türkiye'nin insansız hava aracı ihracatını engellemeye çağırdı. Rubin, "Artık Beyaz Saray ve ABD Kongresi'nin, Türkiye'nin insansız hava aracı ihracatı ile Türkiye'nin savunma sanayisini temsil ettiği ve uyguladığı istikrarsızlığı tanımasının zamanı geldi." diyerek yaptırım çağrısında bulundu.

Rubin, "Türk insansız hava araçları Afrika'nın Büyük Göller bölgesinden Kafkasya'ya ve Hindistan Keşmir'inden Libya'ya kadar güvenliği baltaladığını" öne sürerek ABD Kongresi'ni Türkiye menşeli Baykar ve diğer firmalara yaptırım uygulamaya çağırdı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar TB2 İHA'larını tedarikini ABD'nin desteklemesini eleştiren Rubin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunları hediye etmek yerine sattı. Daha sonra satışı Türkiye'nin halkla ilişkileri ve askeri sanayisinin imajı için kullandı." dedi.

Rubin ayrıca "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bayraktarların Türk sözcüleri ve devlet kontrolündeki Türk basınının öne sürdüğü kadar etkili olmadığını söyledi." diye ekledi.

Türkiye'ye silah satışını da eleştirdi

Rubin aynı zamanda ABD'nin Türkiye'ye sattığı silahları Türkiye'nin "Tersine mühendislik" yöntemiyle çözümlemeyi amaçladığını iddia etti. Rubin böylece ABD'nin Türkiye'ye silah satmasını da eleştirmiş oldu.

Rubin'in bu çıkışı Türkiye'ye dönük F-16 satışı paketlerinin ABD Kongresi'nde oylanmasından günler önce geldi. Önümüzdeki günlerde aynı zamanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington'a gitmesi planlanıyor.

Türkiye'nin silah ihracatları 2022'de 4 milyar dolara ulaşmıştı. Erdoğan geçtiğimiz hafta “2023'ü savunma sanayinde bir dönüm noktası yapmaya kararlıyız” açıklamasında bulunmuştu.

Getçiğimiz haftanın ortalarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne silah ve teçhizat teslimi gerçekleşmişti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki son dönemler gerginlik büyürken Rubin bunun "Bölgedeki dengeyi bozabileceğini" öne sürerek ABD hükümetini "farkında olmamakla" eleştirdi.