Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde fırlattı: Üç gün önce koruma başvurusunda bulunmuş

Olay, 19 Haziran'da Bakkalbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Merve Küçüktekin'in evine gelen, 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, 'Su saatine bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırdı.

Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e fırlattı.

Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Deri nakliyle birlikte 4 kez ameliyat olan ve yanık ünitesinde tedavisi devam eden Merve Küçüktekin, hala acı çektiğini belirtti.



Eski sağlığına kavuşmak istediğini ifade eden Küçüktekin, "Vücudumda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşmuş. Hala da acı çekmeye devam ediyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çok zor günler geçiriyorum. Hem fiziksel hem de ruhen kötü durumdayım. Bunu nasıl atlatırım hiç bilmiyorum" dedi.

Yüzüne atılan kimyasal sıvının evdeki demir kapının boyasını erittiğini belirten Küçüktekin, ''Sürekli barışmak istiyordu. Bu nedenden dolayı tehditlerde bulunuyordu. Son dönemlerde bunlar biraz daha arttı. Ölümle tehdit etmeye başladı. Hayatımı mahvedeceğini söyledi. Ben de bunun üzerine olaydan 3 gün öncesinde koruma kararı için başvurdum'' dedi ve şöyle devam etti:

''Daha sonrasında olay günü işten geldim. Yarım saat sonra biri, ısrarla kapımı çaldı. 'Kim o' diye seslendim. Ses vermedi. Daha sonra tekrar seslendiğimde 'Su saatine bakacağız abla' dedi. Ben de '1 saniye' dedim. Su saatini açtım. Daha sonrasında da kapıyı açtım. Kapıyı açmamla yüzüme sıvıyı fırlatması bir oldu. O anda acı hissettim. Yürüdüm, kollarım yandı. Bir süre sonra çığlık attım ve komşular 112 çağırdı" .