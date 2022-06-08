Eski Moldova Cumhurbaşkanı: Hükümet ülkeyi Romanya'yla birleştirmeye hazırlanıyor

Moldova'nın Sosyalist Partili eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Kişinev'in Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatına dönük tutumunu değerlendirdi.

Telegram kanalından açıklama yapan Dodon, "(Mevcut Devlet Başkanı) Maya Sandu ve hamileri, Ukrayna senaryosunu takip ediyorlar ve durum, ülkeyi kasıtlı olarak istikrarsızlaştırma gayesi taşıyor. Ve Batı'dan gelen bazı siyasi telkinlerin, Moldovalıları halihazırda süren jeopolitik savaşın yemi olarak kullanma amacı güttüğü açık" ifadelerini kullandı.

Silahlanma süreçleri ve Rusya karşıtı histerinin, NATO birliklerinin Moldova topraklarına girmesi için zemin hazırlamak üzere bilinçli olarak yürütüldüğünü vurgulayan Dodon, şimdiki hükümetin ülkeyi Romanya ile birleştirmeyi amaçladığına işaret etti.

Avrupa Birliği (AB) taraftarı Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri Maya Sandu, 2020'de gerçekleştirilen seçimlerle devlet başkanı olmuştu. PAS ise, geçen yılın yaz aylarında düzenlenen parlamento seçimlerini kazanarak iktidarı tek başına ele geçirmişti.