Eski MHP'li vekil cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı

Katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan eski MHP'li milletvekili ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin "Türk milliyetçilerinin oyları çantada keklik değil kimse kusura bakmasın" dedi.

"Türk milliyetçilerinin ortak bir aday çıkarmadığı takdirde elini taşın altına koyacağını" belirten Oğan, "Evet adayım. Türk milliyetçileri birinci turda ne 'Milliyetçiliği ayaklar altına aldım' diyene oy verir ne de 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' diyene oy verir. Türk milliyetçilerinin oyları çantada keklik değil; kimse kusura bakmasın. Türk milliyetçilerinin ortak bir adayı olmadığı takdirde ben adayım" dedi.

Sinan Oğan, MHP'deki kongre krizi sırasında Akşener ve Ümit Özdağ'la birlikte hareket etmiş ancak İYİP'in kuruluşuna katılmamıştı.