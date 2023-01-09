Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Sinan Ateş açıklaması: Bu kadar nankörlük, körlük olamaz

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü’nün haberine göre; Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada birçok soru işareti bulunduğunu belirten Yahnici, konuya ilişkin şöyle konuştu:

Ne oldu da içeriden durmadan Sinan Ateş'le ilgili bilgiler servis ediliyor. Demek ki birileri bir şeyleri kapatmak isterken, birileri de bir şeyleri öğrenilsin gayretinde. Bu bir istihbari bilgi değil, hepimizin yaşadığı iş. Demek ki bir problem var. Yani emniyetin içinde de bu soruşturmayı yöneten insanlar içinde de bir problem var. Yakalamayı, gözaltına almayı gerektirecek kadar bilgi ve belge olan bir insanı, savcının elinden alındığını herkes biliyor. Savcı demiyor ki ‘Böyle bir adam gelmedi, elimden alınmadı.' İçişleri Bakanı ‘Böyle bir olay olmadı' diyemiyor. Yani soru işaretleri çok.”

'Sinan Ateş olayı büyük bir siyasi cinayettir'

Ateş'in öldürülmesine dair MHP'den açıklama yapılmamasına da değinen Yahnici, "Bu kadar nankörlük, körlük olamaz. Sinan Ateş sizden rahmet beklemiyor ama kamuoyu ‘menfur bir saldırıdır' diye kınamayı bekliyor" ifadelerini kullandı. Yahnici'nin ifadeleri şöyle:

“Sinan Ateş olayı büyük bir siyasi cinayettir. Önceki cinayetlerin de hiçbiri birbirinden önemsiz değildi. En az onlar kadar üzerinde durulması gereken bir hadise de Sinan Ateş olayıdır. Buna rağmen insanların ‘Görmedim, duymadım, bilmiyorum' diye üç maymunu oynaması bir felakettir. Ankara'nın göbeğinde bir bilim adamı öldürülüyor, üniversitesi sessiz, cumhurbaşkanı sessiz, MHP sessiz. Sinan yıllarca MHP'de görev yaptı. MHP milletvekillileri, sessizlikle ilgili ‘Genel başkanımızın bildiği vardır' diyor. Yahu ne bildiği var? ‘Menfur cinayeti kınıyoruz' demesi bu kadar zor mu? Rahmet bile dilemediler. Bu kadar nankörlük, körlük olamaz. Sinan Ateş sizden rahmet beklemiyor ama kamuoyu ‘menfur bir saldırıdır' diye kınamayı bekliyor. Kınamanın ötesinde de ‘Katillerinin bulunmasını istiyoruz' demek bu kadar zor mu? Bunlar İçişleri, Adalet bakanları ve cumhurbaşkanı ve MHP yönetimi içinde geçerli.”