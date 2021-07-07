Eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında şartlı tahliye kararı

'Rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasının ardından tutuklanan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tahliye edildi.

Haber Merkezi

İzmir’in Menemen İlçesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet" ve "irtikap" suçları iddiaları ile tutuklanarak cezaevine konulan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakim karşısına çıktı. 

Mahkeme ifadelerin alınmasının ardından Serdar Aksoy ile tutuklu 9 sanığın adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Duruşma 15 Ekim tarihine ertelendi.

'Göreve geri iade edilmesi gerekir'

Gündeme Bakış'tan Halime Erdoğan'a konuşan Aksoy’un avukatı Bilge Özer, tahliye sonrası şunları söyledi:

"Göreve geri iade edilmesi gerekir, göreve geri iade edilmesini talep edeceğiz. Yüzde 54 oy oranıyla seçilmiş bir başkanın görevine devam ettirilmesi o yüzde 54’e hakaret olur. Serdar Bey’i görevine iade edeceklerdir. Tutukluluk hali devam etseydi dahi başkanlığı düşmezdi. Devam etmesi gerekirdi. Serdar Bey istifa etmediğine göre başkanlığı devam edecektir. Buna İçişleri Bakanlığı’nın da normal bakacağını düşünüyoruz. Herhangi bir art niyetle hareket etmeyeceği düşüncesindeyiz. Çünkü Bakanlık, ‘Sen tutuklandın, ben seni görevden aldım’ diyebilir. Normal prosedür işledi, meclis içinden bir kişi belediye başkanvekili seçildi. Seçilmiş başkan artık serbest olduğuna göre yerine geçmesi gerekir."

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