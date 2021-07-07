Eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında şartlı tahliye kararı

İzmir’in Menemen İlçesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet" ve "irtikap" suçları iddiaları ile tutuklanarak cezaevine konulan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakim karşısına çıktı.
Mahkeme ifadelerin alınmasının ardından Serdar Aksoy ile tutuklu 9 sanığın adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.
Duruşma 15 Ekim tarihine ertelendi.
'Göreve geri iade edilmesi gerekir'
Gündeme Bakış'tan Halime Erdoğan'a konuşan Aksoy’un avukatı Bilge Özer, tahliye sonrası şunları söyledi: