Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Atasoy gözaltına alındı

Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy, Gülen Cemaati'ne dönük soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Atasoy, 2020’deki Yüksek Askeri Şura’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) İstihbarat Başkanlığı’na terfi edilmesinin ardından Cemaat soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ve 'itirafçı' olduğu iddia edilmişti. Atasoy, Cemaat'in ‘gizli sorumluları’ ile ‘ankesörlü telefonlar üzerinden geçmişte görüştüğü tespit edilince’ görevine başlamadan emekli edilmişti.

Atasoy, hakkında hazırlanan iddianamede, ‘Terör örgütüne üyelik’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlarından 32,5 yıl hapis cezası istenmişti.