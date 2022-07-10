Eski Japonya Başbakanı suikastin ilk hedefi değilmiş

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye suikast gerçekleştiren Yamagami Tetsuya, Abe'nin bağlantılı olduğu dini bir grubun yöneticisine yönelik suikast gerçekleştirmeyi planladığını ancak fikrini değiştirerek Abe'yi hedef aldığını itiraf etti.

Kyodo News'in haberine göre, Tetsuya, suikastla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında birden fazla ev yapımı silah yaptığını ve bomba yapmaya çalıştığını itiraf etti. İtirafın ardından Tetsuya'nın evinde gerçekleştirilen aramada ev yapımı silahlara el konuldu.

Suikastla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişlerin aktardığına göre, Tetsuya, annesinin dini bir gruba "büyük bir bağış" yaptığını ve Abe ile bağlantılı olduğuna inandığı gruba karşı kin beslediğini söyledi.

Kaynaklar, Tetsuya'nın başlangıçta dini grubun yöneticine yönelik bir suikast gerçekleştirmek niyetinde olduğunu ancak fikrini değiştirerek Abe'yi hedef almaya karar verdiğini söylediğini aktardı.