Eski Japonya Başbakanı Abe'ye silahlı saldırı: 'Durumu kritik'

67 yaşındaki eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşurken, silahlı saldırıya uğradı. Şinzo Abe göğsünden vuruldu. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şinzo Abe'nin durumunun kritik olduğu açıklandı.

Şinzo Abe'yi vurduğu iddia edilen bir şahsın gözaltına alındığı bildirilirken, polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida saldırıya uğrayan eski başbakan Şinzo Abe'nin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Fumio Kişida "Doktorlar şu anda yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Abe'nin hayatta kalmasını umuyor ve dua ediyorum" dedi ve saldırıyı "barbarca bir eylem" diye niteledi.

Japonya’nın eski Başbakanı Şinzo Abe, Nara şehrinde yaptığı seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve amatör kameralara yansıyan görüntülere göre, gri bir tişört ve bej rengi bir pantolon giyen 40'lı yaşlarındaki bir erkek saat 11.30 sularında Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınlarında halka hitap eden Abe'ye arkadan yaklaştı. Ardından 2 el silah sesi duyulurken, Abe ikinci atışın ardından yere yığıldı. Göğsünden vurulduğu kaydedilen Abe yakındaki bir hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaçma çabası göstermeyen zanlıyı cinayete teşebbüs şüphesi ile gözaltına alırken, saldırıda kullanılan silah da bölgede ele geçirildi.

İlk kez 2006'da başbakanlık koltuğuna oturan Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir yıl sonra istifa etmiş, Aralık 2012'de yeniden başbakan olmuştu.

Görev süresi boyunca askeri harcamaları artıran ve 2. Dünya Savaşı sonrası pasifist Japonya anayasasını değiştirme hedefinden vazgeçmeyen Abe çeşitli yolsuzluk iddialarıyla da gündeme gelmişti. Japonya'da devlete ait bir arazinin eşi Akie Abe ile bağlantılı bir özel okul işletmesine çok ucuza verildiği yönündeki iddialarla muhalefetin tepkisini çeken Abe, ayrıca yüzlerce davetlinin katıldığı bir partiye kendi siyasi taraftarlarını davet ederek, yurttaşların vergilerini israf etmekle eleştirilmişti.

Sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti

Japon ekonomisini canlandırma ile deflasyonu önlemeyi amaçlayan ve "Abenomics" olarak bilinen bir dizi politika yürüten Abe son olarak Covid-19 salgınında yeteri kadar sorumluluk almamakla eleştirilmişti. Salgın süresince zaman zaman gözlerden uzak kalmayı tercih eden Abe'nin bu seçimi sağlık sorunları yaşadığı ve başbakanlık görevlerini yürütmekte zorlandığı iddialarını güçlendirmişti. Abe, görev süresi boyunca kontrol altında tutabildiği ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden kötüleşmeye başladığını ifade ederek, 28 Ağustos 2020'de istifa etme kararı aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Abe, 2019 yılında görevinde 2 bin 887 güne ulaşarak Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde etmişti. Başbakanlık görevini bırakmasının ardından iktidardaki Liberal Demokrat Parti'de (LDP) siyaset yapmayı sürdüren Abe, bugün Nara'da da Pazar günü yapılacak üst meclis seçimlerinde yarışacak bir LDP adayını desteklemek üzere bulunuyordu.