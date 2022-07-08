67 yaşındaki eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Nara kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşurken, göğsünden vuruldu.
Abe'yi vurduğu iddia edilen bir şahsın gözaltına alındığı bildirilirken, polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.
Haber Merkezi
Eski Japonya Başbakanı Abe'ye silahlı saldırı
Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte vuruldu.
Haber Merkezi
67 yaşındaki eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Nara kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşurken, göğsünden vuruldu.
Abe'yi vurduğu iddia edilen bir şahsın gözaltına alındığı bildirilirken, polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.