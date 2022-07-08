Eski Japonya Başbakanı Abe'ye silahlı saldırı

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte vuruldu.

Haber Merkezi

67 yaşındaki eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Nara kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşurken, göğsünden vuruldu. 

Abe'yi vurduğu iddia edilen bir şahsın gözaltına alındığı bildirilirken, polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.