Eski İsrail Başbakanı: Putin Zelenskiy'i öldürmeyeceğine söz verdi

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Mart 2022'de görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i öldürmeyeceğine" ilişkin söz verdiğini söyledi.

İsrail basınındaki haberlere göre Bennett, başbakan olduğu Mart 2022'de, Rusya'nın Ukrayna saldırısına başlamasından kısa bir süre sonra Moskova'ya giderek Putin ile görüşmesine ilişkin detayları, katıldığı bir podcast yayınında anlattı. Zelenskiy'in bu dönemde bir sığınakta saklandığını belirten Bennett, "Putin ile görüşmemde 'Zelenskiy'i öldürmeyi düşünüyor musun?' diye sordum. Bana, 'Zelenskiy'i öldürmeyeceğim' dedi. 'Anlamam gerekiyor, bana Zelenskiy'i öldürmeyeceğinin sözünü mü veriyorsun?' diye tekrar sordum. Yine 'Zelenskiy'i öldürmeyeceğim' karşılığını verdi" ifadelerini kullandı.

Bennett, Putin ile 3 saatlik görüşmesinin ardından Zelenskiy'i telefonla aradığını ve Putin'in "onu öldürmeyeceğini" kendisine ilettiğini, ardından Zelenskiy'in çalışma ofisine giderek buradan 'Korkmuyorum' dediği bir görüntü paylaştığını iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı'nın görüşmelerinde "Ukrayna'nın silahsızlandırılması talebinden vazgeçmesini" kabul ettiğini de aktaran Bennett, "tüm arabuluculuk çabalarının ABD ile koordinasyon içinde olduğuna" işaret etti.

İsrail'in Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumu

Dönemin Başbakanı Naftali Bennett, Rusya'nın Ukrayna saldırısının başlamasından kısa bir süre sonra 5 Mart 2022'de Yahudiler için kutsal Şabat gününde Moskova'ya giderek Putin ile görüşmüştü. Bennett, bu dönemde Rusya'nın Ukrayna saldırısından sonra Putin ile yüz yüze görüşen ilk isimlerden olmuştu.

Bennett'in arabuluculuk çalışmaları ülkesinin Rusya ve Batı arasındaki kamplaşmada "arada" kalmasıyla sonuç getirmemişti. Tel Aviv yönetimi, Rusya'yı karşısına alma konusundaki çekincelerini, "Ukrayna'daki yüz binlere ulaşan Yahudi cemaati" ve "Suriye'deki Moskova ile askeri koordinasyon" ile "güvenlik" şeklinde sıralamıştı.

Öte yandan İsrail'de kasım ayında seçimleri kazanarak yılın son günlerinde yeniden iktidara gelen Binyamin Netanyahu, CNN televizyonuna verdiği röportajında "Ukrayna'ya askeri yardım yapmayı değerlendirdiklerini" söylemişti. Moskova yönetimi de "bu silahların kendileri için meşru hedef sayılacağı ve krizin derinleşmesine yol açacağı" uyarısı yapmıştı. (AA)