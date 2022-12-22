Eski İngiltere Başkonsolosu'ndan tuhaf paylaşım

İngiltere’nin eski İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner dün sosyal medya hesabından tuhaf bir paylaşımda bulundu.

İlk başta sıradan bir kedi fotoğrafı paylaşımı gibi duran karede 8 Eylül 2015 tarihli ‘Tarifsiz acı, 16 şehit’ manşetli bir gazete nüshası vardı. 6 Eylül 2015’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Dağlıca-Yüksekova karayolunun ulaşıma açılmasıyla ilgili yürütülen operasyonunda güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleşmiş, 16 asker yaşamını yitirmişti.

Turner'ın paylaşımı

2012-2016 yılları arasında İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu olan Leigh Turner, kedisi Troy ile daha önce İstanbul’da saklambaç oyunuyla ilgili görsel paylaşmış, sonra da Dağlıca saldırısı manşetinin yer aldığı paylaşımı yapmıştı.

İngiltere’nin eski İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner'ın paylaşımı

Turner'ın mesajı

Turner yayımladığı görsele, “2016’da kedim Troy ile İstanbul’da kahvaltı ederken. Masanın üzerine çıkmasına izin verilmiyordu, ama sadece ön patileri yeterliydi. Zeki #kedi” diye not düştü. İngiltere’nin mevcut Başkonsolosu Kenan Paleo da “Mutfağımı farklı bir zaman ve boyutta görmek tuhaf” diye yorum yaptı.

Turner ise “Aynen öyle! Her zaman güzel bir oda olduğunu düşünmüşümdür” diye devam etti.

Tartışmalara neden oldu

Hürriyet’ten Nilgün Tekfidan Gümüş, Turner’ın paylaşımını bugünkü köşesine taşıdı.

Nilgün Tekfidan Gümüş’ün paylaşıma ilişkin yazısı ise şöyle:

"Şimdi Leigh Turner’ın bu paylaşımı niye yaptığını bilmiyoruz. Diyelim ki, ‘Şehitler’ gibi önemli bir unsurun göz ardı edildiği masum bir kedi fotosu paylaşımı olsun. Ancak Turner da şimdiki İstanbul Başkonsolosu Kenan Paleo da diplomasiyi hatmetmiş kişiler olmalı. Üstelik Kenan Paleo, her ne kadar İngiltere’de doğmuş, büyümüş olsa da Kıbrıslı bir Türk ailenin oğlu. Yani Türk toplumunun hassasiyetlerinin farkında olmaları gerekirdi.

'Patili mesajla güncel Pençe Harekâtı’na bir gönderme mi yapılıyor?'

Komplo teorilerine prim veren biri değilim. Ancak Türkiye’nin kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik Pençe-Kilit Harekâtının sürdüğü, yine kuzey Suriye’de PKK’ya karşı operasyon hazırlığı yaptığı bir dönemde paylaşım subliminal bir mesaj mı var diye de dikkat çekiyor. ‘Pati’li mesajla güncel Pençe Harekâtı’na bir gönderme mi yapılıyor? Bunu da bilmiyoruz. Sadece faraziye.

'Gaftır, duyarsızlıktır'

Ama bildiğim şu. Leigh Turner’ın paylaşımı büyük bir gaftır, duyarsızlıktır. Kedileri milletçe çok severiz. Küresel bir anket olsa kediseverlikte açık ara şampiyon oluruz. Ancak kediler, şehit manşetleriyle yan yana gelince dururuz, içimiz burkulur, bir adım geriye çekiliriz. İfade özgürlüğü de olsa, kültür farklılığı da olsa, mevzu bahis şehitlerimizse aynı hassasiyeti karşıdan da bekleriz.”