Eski İngiliz istihbarat lideri: Afganistan'dan yabancı askerler çekilirse terör tehditleri büyür

İngiltere'nin dış istihbarat örgütü MI6'nın eski başkanlarından Alex Younger, Afganistan'dan yabancı askerlerin çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sky News'a konuşan Younger, "Afganistan'dan askerlerin çekilmesinin ardından El Kaide gibi terörist grupların İngiltere'ye dönük tehditleri büyür" dedi.

Yabancı askerlerin çekilmesinin ardından Taliban'la Afgan hükümeti arasında iç savaş çıkabileceğini düşündüğünü söyleyen Younger, "Sovyetler Birliği 1989'da Afganistan'dan çekildiğinde Batı, ülkeye sırtını dönerek bugün gördüğümüz sonuçları doğurdu. Tüm bu bahsettiğim nedenlerden dolayı, aynı şeyi yapmak büyük bir hata olur. Buraya tekrar sırtımızı dönersek Afganistan'ın bir yerine teröristler yeniden büyüyerek ülkemize ve müttefiklerimize daha büyük bir tehdit oluşturur" dedi.