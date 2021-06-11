Eski İBB yönetiminden cami yolsuzluğu!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, ''Selatin Camilerinin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı ihalesinde İBB’nin 67 milyon 307 bin TL kamu zararına uğratıldığı tespit edildi'' ifadelerini kullandı.

Soruşturma dosyasının İçişleri Bakanlığı tarafından devralındığını da açıklayan Ongun, ''İBB Teftiş Kurulu konuyu soruşturdu, dosya İçişleri Bakanlığı tarafından devralındı. Şu ana kadar sonuçlanmadı'' diye yazdı.