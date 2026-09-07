Eski Habertürk yöneticilerinin 'uyuşturucu' davası: Ersoy suçlamasından vazgeçti, Ateş tahliye edildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş, "Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada Veyis Ateş, kendisini suçlayan Mehmet Akif Ersoy'un cezaevinde yanına gelerek özür dilediğini öne sürdü. Tanık olarak dinlenen Ersoy ise daha önce verdiği ek ifadenin aksine Ateş'i suçlamadı. Uyuşturucuyu Ateş'in getirdiğini ancak maddeyi kendi merakı nedeniyle kullandığını belirten Ersoy, Ateş'in herhangi bir teklif veya ısrarda bulunmadığını ifade etti.

İfadelerin ardından mahkeme, tutuklu sanık Veyis Ateş'in tahliyesine karar verdi, duruşmayı ise 27 Kasım 2026 tarihine erteledi.

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'Kullanmadığım bir maddeyi nasıl temin edeyim?'

DHA'nın aktardığına göre İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan Ateş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a işaret eden Ateş, hakkındaki suçlamalara dair şunları söyledi:

"Bana sorulan, Mehmet Akif’in evine gidip gitmediğimdi. Bahsedilen ev bana ait değildir. Sonrasında bana uyuşturucu kullanımı için yer temin ettiğim iddiası yöneltildi. Bana ait olmayan bir evde nasıl yer temin etmiş olabilirim? Kullanmadığım bir maddeyi nasıl temin edeyim? Hiç tanımadığım ve sadece Mehmet Akif Ersoy’un kız arkadaşı olduğunu bildiğim, öncesinde de görmediğim insanlara bayram şekeri ikram eder gibi uyuşturucu vermem. Uyuşturucu kullandığından intihar eden, saldırganlaşan insanların haberlerini sunmuş, bunun bir suç olduğunu bilen birisi olarak neden böyle bir şey yapayım?”

'Mehmet Akif Ersoy benden özür diledi'

Ateş, "Etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak üzere savcılığa ek ifade veren Mehmet Akif Ersoy'un, kendisine yönelttiği "Uyuşturucu nedir bilmezdim, beni Veyis Ateş başlattı" suçlaması hakkında da konuştu.

Silivri Cezaevi’nde avukat görüşünde Ersoy'la karşılaştığını aktaran Ateş, Ersoy'un "Abi çok özür dilerim. Bu şekilde ifade vermek zorundaydım. Hakkını helal et. Bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk’ün el değiştirme davasına katacaklardı. Orada da başıma neler gelecekti bilmiyorum, özür dilerim" dediğini öne sürdü.

Veyis Ateş, hakkında suçlamada bulunan kişilere işaret ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Mehmet Akif, aleyhimde verdiği ifadeleri başka bir nedenle söylemek zorunda olduğunu açıkça beyan etmiştir. Mehmet Akif’in aleyhimde tanıklık eden diğer kişileri de etkileyip etkilemediğinin araştırılmasını isterim. Dilara Yıldız, etkin pişmanlık ifadelerini Akif’in avukatının yönlendirmesiyle verdiğini söylemiştir. Bunun da araştırılmasını isterim. Aleyhime tanıklık edenlerin hepsi, Mehmet Akif Ersoy’un iddianamesinden de anlaşılacağı üzere, Ersoy’un ya sevgilisi ya da yakın arkadaşıdır. Pek çoğunun Ersoy’un etkisi altında kaldığını düşünüyorum."

'Veysi Ateş'in teklif veya ısrarı olmadı'

Duruşmada tutuklu sanık Mehmet Akif Ersoy da tanık olarak dinlendi.

Veyis Ateş'i tanıdığını belirten Ersoy ise uyuşturucuyu Veyis Ateş'in getirdiğini ve ilk kullanımının o gün "merakı" nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü. Ersoy, bu savunmasında, verdiği ek ifadenin aksine Ateş'i suçlamadı. Ersoy, söz konusu kullanıma dair Ateş'in herhangi bir teklif veya ısrarda bulunmadığını söyledi.

Ersoy şöyle konuştu:

"2019 yılında, hatırlamadığım bir ayda Piyalepaşa’da bulunan evde Ebru Gülan, Dilara Yıldız ve ben bulunuyorduk. Veyis Ateş de daha sonra eve geldi. Veyis, yanında getirdiği maddeyi kullandı, biz de merak ettik. Denemek amacıyla kullandım. O tarihe kadar kullanmamıştım, uyuşturucu maddeleri tanımıyordum. Ortamda konuşulanlardan maddenin kokain olduğunu öğrendim. Ebru da ilk defa o gün benimle birlikte uyuşturucu kullanmıştı. Veyis, kendi kullanımı amacıyla uyuşturucuyu getirdi. Bize de kullanmamız yönünde teklif veya ısrarı olmadı, merak ettiğimiz için kullandık. Benzer bir olay Seba Flats’te de yaşandı. Kağıthane’deki evde uyuşturucu kullandığımızı hatırlamıyorum. Biz zaman zaman Veyis, ben, Ebru ve Dilara görüşüyorduk, sohbet ediyorduk. Başka dönemde uyuşturucu getirdiğine şahit olmadım. Piyalepaşa’daki eve getirdiği zaman kendi irademizle kullandık. Başka bir kullanım olmadı. Ben hatırlamıyorum. Bana da soruldu, sonrasında ben Veyis’in getirdiğini hatırlamıyorum. Sonraki süreçte kendi ifademde anlattım. Ben kullandım ama Veyis ile başka ortamda kullandığımı hatırlamıyorum. Başka bir gecemiz yok."

Ateş hakkında tahliye kararı

Mahkeme, ara kararında tutuklu sanık Veyis Ateş’in tahliyesine karar verdi.

Duruşma 27 Kasım 2026 tarihine ertelendi.

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