Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, yolsuzluk suçlamalarını reddetti

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamakla yargılandığı davada, bugün Paris Adli Mahkemesi salonuna gelerek hakime ifade verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyasını 2007'deki gibi yürüttüğünü ve söz konusu suçlamaları reddettiğini söyledi.

Sarkozy, 2012'de kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin seçim kampanyasında yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.

Sarkozy'in bu davada suçlu bulunması halinde 1 yıl hapis ve 3 bin 750 euro para cezası alacağı belirtiliyor.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı 'telekulak' davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.