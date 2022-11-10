Eski eşini yakmaya çalışan saldırgan gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye'de saat 21.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Yan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'inci katında meydana gelen olaya göre Kerim A. boşandığı eşi Yasemin Ç. ve iki çocuğunun yaşadığı eve geldi.

DHA'nın haberine göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kerim A., Yasemin Ç.'den olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği benzinle kendini ve eski eşini yakmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat sonra ekipler Yasemin Ç.'yi evden çıkardı. Kerim A. ise gözaltına alındı.