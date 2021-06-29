Eski eşini ve şiddete engel olmak isteyen iki kişiyi darp eden saldırgan gözaltına alındı

Manisa’nın Soma ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında 3 çocuk annesi İ.Ö., eski eşiyle kafede buluştu. Sandalyesinden kalkan E.Ç., masada bulunan su bardağı ve meyve bıçağıyla İ.Ö.’nün başına vurmaya başladı. Buluşmaya 4 aylık bebeği ile gelen İ.Ö., eşinin darbelerinden korunmaya çalışırken, arka masada oturan biri kadın 2 kişi müdahale etti.

DHA'nın haberine göre, masalarından kalkan 2 kişi, yardıma koşarak kendini korumaya çalışan İ.Ö.'ye yapılan sadırıyı engellemeye çalıştı. Bu sırada E.Ç., kendisine tepki gösteren iki kişiyi de darp ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kafeye gelen sağlık ekipleri şiddeti engellemeye çalışırken hafif şekilde yaralanan biri kadın 2 kişiye olay yerine müdahale ederken, aldığı darbelerle yaralanan 34 yaşındaki İ.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren İ.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski eşi ile engel olmaya çalışan 2 kişiyi darp ettikten sonra kaçan E.Ç. gözaltına alındı. Olay anı kafetaryanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.