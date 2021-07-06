Eski eşini kızının önünde vuran sanığa 10 yıl hapis

Mersin'de boşandığı Hatun Koç'u, 7 yaşındaki kızlarının önünde pompalı tüfekle vurup, ayağının sakat kalmasına neden olan tutuklu sanık Özkan Yarbi, hakim karşısına çıktı.

Hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açılan sanık Yarbi, Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Yarbi, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

DHA'da yer alan habere göre, duruşmada söz alan Yarbi, "Öldürme kastım yoktu. Olaydan dolayı çok pişmanım, adaletinize sığınıyorum, vereceğiniz karara saygılıyım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özkan Yarbi’ye ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan indirimsiz 10 yıl hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Geçen yıl mayıs ayında Toroslar ilçesinde meydana gelen olayda, Özkan Yarbi, Hatun Koç ve kızıyla bayram vesilesiyle otogar yakınlarında buluşmuştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline binmişti. Özkan Yarbi, Hatun Koç'la bu sırada tartışmaya başlamıştı.

Bu sırada Yarbi, otomobili ıssız yere doğru sürmeye başlamıştı. Durumdan şüphelenen Koç, aracın yavaşladığı anı fırsat bilerek, indikten sonra kaçmaya başlamıştı. Yarbi ise yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etmişti. Olay sonrası gözaltına alınan Özkan Yarbi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hatun Koç ise kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi görürken, koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalmıştı.