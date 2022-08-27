Eski eşini çocuğunun yanında defalarca bıçaklamıştı: Savcılıktan açıklama geldi

Yozgat’ta E.B.M. (21) isimli kadın Aşağı Çatak Mahallesi Ali Efendi Camisi avlusunda, eski eşi Bahattin Gazi Baldemir (34) tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklandı.

İddiaya göre Baldemir’in babası İsa Baldemir de E.B.M'.yi saldırıdan korumak yerine bıçaklanmasına yardım etti. Görüntülerde şüphelilerin olay yerinden çocuğu kaçırarak uzaklaştığı görüldü.

Sosyal medyaya düşen görüntüler tepki çekerken, yaralanan anne E.B.M. Baldemir ailesi tarafından kaçırılan çocuğunun nerede olduğunu bilmediğini belirterek yardım istedi.

'Saldırgan tutuklandı'

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri sosyal medya paylaşılan olay üzerine "kadını bıçaklayan koca serbest bırakıldı" iddialarına yanıt verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"13 Ağustos 2022'de müşteki E.B.M. ile eski eşi şüpheli B.G.B. arasında 2 yaşındaki çocuklarının velayeti ve görüşmesi kapsamında aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu zanlı B.G.B'nin müşteki ve halasını bıçaklamasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca B.G.B. ile olay yerinde bulunan babası İ.B. hakkında derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şüpheli B.G.B. aynı gün gözaltına alınmış, tutuklanması istemiyle 14 Ağustos 2022'de çıkarıldığı Yozgat Sulh Ceza Hakimliğince 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' tutuklanmış, halen Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. Müşteki poliklinik servisindeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edilmiş, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya mecralarındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."