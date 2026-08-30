Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana düzenlenen tören sonrası toprağa verildi

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 29 Ağustos günü 85 yaşında hayatını kaybetti.

Zana için bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir anma programı düzenlendi. Anma programının ardından Zana'nın cenazesi Ulucami'de kılınan namazın ardından Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Terzi Mehdi'den belediye başkanlığına

Siyasi yaşamından önce terzilik yapan ve bölgede Terzi Mehdi olarak tanınan Mehdi Zana, 1940 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğdu. Siyasete 1960'lı yıllarda dönemin Türkiye İşçi Partisi saflarında atıldı. İlerleyen yıllarda Kürt siyasi hareketinin önemli figürlerinden biri haline geldi. 1975 yılında kendisi gibi Kürt siyasetinin önemli isimlerinden olan eski milletvekili Leyla Zana ile evlendi. Mehdi Zana, 1977 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak seçime girdi ve Diyarbakır Belediye Başkanı seçildi. Bu adım, Ağrı'daki Orhan Alparslan örneği ile birlikte Kürtlerin kendi kentlerinden yerel yönetici olması adına atılan ilk ciddi adımlar arasında yer aldı.

Cezaevi yılları ve sonrası

Zana, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında görevden alındı ve tutuklandı. Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi başta olmak üzere çeşitli cezaevlerinde yaklaşık on altı yıl tutuklu kaldı. Bu süreçte ağır işkencelere maruz kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonraki dönemde bir süre Avrupa'da yaşadı. Hayatını, Diyarbakır Cezaevi'nde yaşadıklarını ve siyasi tecrübelerini anlattığı kitaplar kaleme aldı. Kürt siyasi tarihi bağlamında sembolik öneme sahip tanınmış isimlerden biri olarak kabul edildi.