Eski Diyanet İşleri Başkanı: 'Artık bina yapmanın farzlarını konuşalım'

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, başkanı olduğu İslam Düşünce Enstitüsü'nün düzenlediği “Depremin Manevi Yaralarını Sarmak Afetten Rahmete” konulu panelde konuştu.

“Canlarımız enkaz altındayken vaaz edecek değilim” diyen Görmez, bina yapmanın farzlarının konuşulmasını istedi.

Resmi verilere göre 41 binden fazla kişini hayatını kaybettiği depreme ilişkin açıklamasında yeryüzünün sarsılmasından daha yıkıcı olan şeyi "inancın sarsılması" olduğunu belirten Görmez, "bizi millet yapan o değerler sisteminin üzerine dayandığı fay hatlarına hep birlikte dikkat kesilme zamanıdır” dedi.

'İnancımızın yıkılması daha sarsıcı'

Mehmet Görmez'in konuşması şöyle:

"Toprağımız sarsıldı fakat aziz milletimiz sarsılmadı. Unutmayalım ki insanlığımızın sarsılması, inancımızın sarsılması, yeryüzünün sarsılmasından daha yıkıcıdır. Derdimizden inşallah devalar çıkaracağız. Sancılarımızdan şifalar bulacağız inşallah.

Betonların üzerimize devrildiği bugün kardeşliğimizi ayağa kaldırma zamanı. Şehirlerin yıkıldığı bugün merhametimizle yeni şehirler kurma vaktidir. Betonla yükselen şehirler yerine sevgi ve şefkatle genişleyen merhamet ve rikkatle enginleşen şehirler inşa edeceğiz inşallah. Aziz peygamberimiz kurduğu Medine medeniyetini model alıp birbirimize nezaket ve incelik, lütuf ve kardeşlik borçlu olduğumuzu bugün bir daha hatırlayacağız.

'Depremzedeler devlete karşı buruk olabilir...'

Depreme maruz kalan kardeşlerimizin gönülleri naz makamındadır. Onların gönülleri Rabbe karşı kırık, devlete karşı buruk, hatta biraz da öfkeli olabilir. Ancak bu kırıklığı, burukluğu yüreklerine dokunarak, hayatlarına rahmetle şefkatle dokunarak gidermek bizim görevimizdir.

'Servet sahiplerinin imtihan günü'

İlahi adalete gölge düşürecek, insanın sorumluluklarını yok sayacak, deprem şehitlerini itham edecek söylemlerden kaçınalım, risaleti rivayete feda edecek zayıf ve uydurma haberlerden uzak duralım. Artık binaya girmenin adabından önce bina yapmanın farzlarını konuşalım. Şehre girme duasından önce şehirler kurulurken işlenen haramları açıkça zikredelim.

Bugün, iki evi olan herkesin, bir evini kardeşi ile paylaşma günüdür. Bugün, herkesin bir kardeşini misafir etmesi en büyük duadır. Bugün depremzedelerin değil, varlık ve servet sahiplerinin imtihan günüdür. Sahip olduğunuz servetlerin sizleri kurtaracağı gün, bugündür."