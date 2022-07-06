Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti

12 Eylül darbesinin ardından 21 Eylül 1980-31 Aralık 1983 yılları arasında dışişleri bakanı olan İlter Türkmen 94 yaşında hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "1949 –1991 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Dışişleri Eski Bakanlarından, eski Müsteşar, Yunanistan, Sovyetler Birliği ve Fransa ile Birleşmiş Milletler Nezdinde (New York ve Cenevre) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, İlter Türkmen 6 Temmuz 2022 tarihinde hayatını kaybetti" denildi.

Bakanlık Türkmen'ın cenazesinin 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii’nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceğini duyurdu.