Eski DGM savcısı Nusret Demiral öldü

Eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) savcılarından Nusret Demiral bu sabah geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede öldü.

Nusret Demiral, DGM savcılığı yaptığı dönemde TBKP liderleri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın; hayali ihracatçı Kemal Horzum ve DEP’li milletvekillerinin davaları; Doç. Dr. Bahriye Üçok, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu cinayetleri, ve Sivas Madımak katliamı gibi birçok davada savcılık yaptı. Demiral DEP'li milletvekilleri için idam talep etti. Madımak Katliamı için "tahrik sonucu" sözleri büyük tepkilere yol açtı.

Nusret Demiral kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nusret Demiral, Torul, Alapaşa, Bafra, Samsun Savcılıklarında bulundu. Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tetkik Hakimliği görevi de yapan Demiral, daha sonra Ankara Cumhuriyet Başcavcı yardımcılığı yaptı. Demiral'ın üstlendiği en önemli görev ise Mayıs 1984'ten 1995'e kadar yürüttüğü DGM (Devlet Güvenlik Mahkemesi) Başsavcılığı görevi idi.

Demiral bu görevleri süresince bir çok önemli davanın da savcılığını üstlendi. Ankara'da işlenen pek çok faili meçhul cinayetin meşhur savcısı Demiral, Deniz Gezmiş ve Yusuf Arslan'ı da sorgulamıştı.

Demiral'ın üstlendiği bazı görevler:

Deniz Gezmiş ve Yusuf Arslan'ın sorgulanması

TBKP liderleri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın hakkındaki dava,

DEP'li milletvekillerinin davaları,

Doç. Dr. Bahriye Üçok , Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu başta olmak üzere Ankara'da işlenen 15 faili meçhul cinayet

ODTÜ'nün aranması konusunda dönemin rektörü Erdal İnönü ile de karşı karşıya gelen Demiral, 2006 yılında Aksiyon'a verdiği röportajda ODTÜ'deki "Devrim" yazılarından ne kadar rahatsız olduğunu anlatmıştı.

Üniversite öğrenciliği sırasında Necip Fazıl Kısakürek ile tanıştığını ve tüm kitaplarını okuduğunu söyleyen Demiral, emekli olduktan sonra MHP'den Ankara milletvekili adayı oldu. Seçim konuşmaları sırasında ezanın Türkçe okunması yönünde görüş bildiren Demiral'ın bu görüşü parti içinde ve dışında tepkilere neden oldu. Görüşlerini tekzip etmesine karşın, MHP'nin 19. Dönemde meclis dışında kalmasından sorumlu tutularak Disiplin Kurulu'na verildi.