Eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin yaşamını yitirdi

1989 yılından 2002 yılına kadar Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreterliği, 1993–2003 yılları arasında da Çin Halk Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanlığı görevini yürüten Jiang Zemin bugün 93 yaşında yaşamını yitirdi. Çin devlet medyası, eski devlet başkanının ölüm sebebini lösemi ve çoklu organ yetmezliği olarak açıkladı.

Çin'in serbest piyasa ekonomisine entegrasyonuna dönük politikalar Jiang döneminde hız kazanmıştı. Jiang dönemi ayrıca Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girişi ile sembolleşmişti.

Jiang, 14. ÇKP Ulusal Kongresi'nde yaptığı konuşmada "sosyalist piyasa ekonomisi" terimini ilk defa kullanmış ve 1989'dan ülkede piyasa ekonomisinin yerleşmesi için ciddi adımlara imza atmıştı.

Jiang ayrıca finans merkeziyle yakın ilişkileri ve bu grupların ÇKP içinde üst kademelere gelmesinde de rol oynamasıyla biliniyordu.

Jiang, kendinden sonra göreve gelen eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ile ÇKP'nin 20. Kongresi'ne katılmıştı.