Eski CIA yöneticisine Fahrettin Altun'dan S-400 yanıtı

Geçtiğimiz günlerde ABD menşeli Wall Street Journal'da yer alan Türkiye hakkındaki analiz yazısı gündem olmuştu. Eski CIA yöneticisi ve Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe tarafından kaleme alınan "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı yazıda, "Üçlü bir oyuna ne dersiniz? ABD, Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesine yardım etsin. Bunun yerine Türklere yeni bir alternatif sunarak F-35 sevkiyatlarını başlatsın. Bu, aynı zamanda ABD - Türkiye ilişkilerinin düzelmesine de yardımcı olacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Bu ifadelerin üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Wall Street Journal'a değerlendirmelerde bulundu. Paul Kolbe'nin yazısındaki ifadelere değinen Altun; Türkiye ile ABD arasında, Ukrayna'ya gönderilecek bir hava savunma sistemi anlaşması olmadığının altını çizdi.

Fahrettin Altun ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Batı, Ankara'dan Ukrayna'ya S-400 konuşlandırmasını istemeden önce F-35'leri ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz olarak Türkiye’ye teslim etmeli."