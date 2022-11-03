Eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve eski CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç, bugün 79 yaşında hayatını kaybetti.
Genç’in hayatını kaybettiğini CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu duyurdu.
Haber Merkezi
Eski CHP'li vekil hayatını kaybetti
Eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve eski CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç, hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve eski CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç, bugün 79 yaşında hayatını kaybetti.
Genç’in hayatını kaybettiğini CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu duyurdu.