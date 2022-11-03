Eski CHP'li vekil hayatını kaybetti

Eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve eski CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç, hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve eski CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç, bugün 79 yaşında hayatını kaybetti.

Genç’in hayatını kaybettiğini CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu duyurdu.