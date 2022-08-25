Eski CHP'li vekil: Defolun gidin memleketinize, eşekler

Eski CHP'li vekil ve patron Aydın Ayaydın'ın Bodrum'daki tatilinde olay çıktı. Üzerine su sıçrattığı gerekçesiyle küçük bir çocuğu azarlayıp ağlatan Ayaydın, çocuğun annesi Azeri model Diana Ahadpour'un "Niçin çocuğuma bağırıp ağlattınız? Bana gelip söyleseydiniz, çocuğumu niye korkutuyorsunuz?" sözleri sonrası sinirlendi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, bu sözlere karşılık Ahadpour'un üzerine yürüyerek "Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eşek oğlu eşekler" diyen Ayaydın, yakınları tarafından güçlükle tutuldu.