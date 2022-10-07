Eski CHP milletvekilinden 'başörtüsü' açıklaması: AKP ile dincilikte yarışma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi geçmişe tutsak ediyor. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz" diyerek 'başörtüsü' çıkışında bulunmuş, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından ise TBMM’ye bütün CHP milletvekillerinin imzasıyla 'başörtüsünü yasal güvence altına alan' kanun teklifi sunulmuştu.

Söz konusu çıkışı "AKP ile dincilikte yarış" olarak değerlendiren eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "CHP’nin hiçbir kurulunda konuşulmamış, ortak akıl yürütülmemiş, parti yöneticileri ‘açılım’ı videoyu izledikten sonra öğrenmiştir" dedi.

Yarkadaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Kılıçdaroğlu’nun türban çıkışı baştan sona hatalıdır. Çözülmüş bir sorunu kendi tabanını bile ikna edemeyecek bir şekilde gündeme getirmenin CHP’ye de topluma da bir faydası yoktur. Keza; AKP ile dincilikte yarışmanın da..

CHP açısından diğer bir sorun ise şudur: 'Türban açılımı' gibi stratejik bir konu CHP’nin hiçbir kurulunda konuşulmamış, ortak akıl yürütülmemiş, parti yöneticileri ‘açılım’ı videoyu izledikten sonra öğrenmiştir. Kılıçdaroğlu tabandan da yöneticilerden de destek alamamıştır."