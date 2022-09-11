Eski CHP Milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti

CHP 24. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ahmet Toptaş, Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti.

Ahmet Toptaş’ın yarın TBMM’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. 