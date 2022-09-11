Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ahmet Toptaş, Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti.
Ahmet Toptaş’ın yarın TBMM’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Eski CHP Milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti
CHP 24. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ahmet Toptaş, Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti.
Ahmet Toptaş’ın yarın TBMM’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.