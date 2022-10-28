Eski Beşiktaşlı yıldıza hapis şoku

2004/05 sezonunda Beşiktaş forması giyen Norveçli golcü oyuncu John Carew, veri kaçakcılığından yargılandığı davadan 2 yıl hapis cezası aldı. Norveçli golcü John Carew hakkında Oslo Bölge Mahkemesi'nde devam edem davada hapis cezası çıktığı öğrenildi. Carew'e vergi kaçırdığı ve devlet otoritelerini dolandırdığı suçlamalarıyla 2 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası verildi.

İşlemleri yerine getirmedi

İlk olarak 4 ay önce mahkemeye çıkan Norveçli eski futbolcunun bugüne kadar cezadan kurtulmak için yapması gereken işlemleri yerine getirmediği için ceza aldığı belirtildi.

Cezaya itiraz hakkını kullanacak olan Carew'in avukatının kendisini yanlış yönlendirdiğini ifade ederek hukuk mücadelesine giriştiği ifade edildi. John Carew 2004'te geldiği Beşiktaş'tan 2005'te 7,5 milyon euroya ayrılmıştı.