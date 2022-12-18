Eski bakanın korumasına 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hapis cezası

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yakın koruma polisi Ramazan G.’ye ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Birgün’den Gökay Başcan’ın haberine göre; Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 19 Temmuz 2019’da Erdem Y. isimli şahıs, Yıldız’ın koruması Ramazan G.'nin bir başka köylüsüne torpil yaptığını öne sürdü. İddia üzerine Ramazan G. ve Erdem Y. arasında çıkan tartışma bir süre sonra yatıştırıldı. Olayın ardından Ramazan G., Erdem Y.’ye “Biraz konuşalım” dedi.

Erdem Y. yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Arabasına bindik. Silahını çekip bana hakaret ederek, ‘Nasıl bana kafa tutuyorsun?’ dedi. Silahı kafama dayayıp beni darp etti. ‘Herkesin içinde benden özür dileyeceksin’ diyerek, caminin çay bahçesine götürdü. Silahla tehdit ettiği için özür diledim. Bu sırada, Ramazan’ın kardeşi Volkan G. de bana hakaret etti. Ramazan G. de ‘Biz adamın ifadesini böyle alırız, haddini bildirdik’ dedi."

Darp edilmesinin ardından Erdem Y., kardeşi Hasan Y.’yi aradı. Araba ile kardeşinin yanına gelen Hasan Y. de “Siz kimsiniz? Kardeşime vurmuşsunuz” dedi ve iki grup arasında arbede yaşandı. Silahının kabzasıyla Erdem Y.’nin alnına vuran Ramazan G., Erdem Y.’nin yere düşmesinin ardından ise Hasan Y.’ye ateş etti.

Ramazan G., ifadesinde Hasan Y.’nin bıçakla saldırdığını iddia ederek, korunmak için yere doğru ateş ettiğini öne sürdü. 20 Temmuz'da tutuklanan Ramazan G., avukatının itirazı sonucu on gün sonra tahliye edildi.

8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

Öldürmeye teşebbüs suçundan Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ramazan G. hakkında karar çıktı. Müebbet hapis cezası verilen Ramazan G.’ye ‘eylem teşebbüs aşamasında kaldığı, haksız tahrik altında işlendiği ve mahkemedeki saygılı tutumu’ sebebiyle indirime gidildi. Cezası 8 yıl 1 ay 15 güne indirildi.