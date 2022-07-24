Eski bakandan SBK yorumu: 'Soylu’nun kolay kurtulabileceğini düşünmüyorum'

Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’de başlayan yargı süreci hakkında konuşan eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, “İkinci Zarrab vakasından daha ileri bir olay. Erdoğan ve AKP’nin başını epey ağrıtacak. Süleyman Soylu’nun kolay kurtulabileceğini düşünmüyorum” dedi.

KRT TV’de Semra Topçu’nun sunduğu "Haftanın Panoraması" isimli programa konuk olan Sağlar, Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’de başlayan yargı süreci hakkında şunları söyledi:

“Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’ye gitmesi 2. Zarrab olayından daha ileri. Çünkü Zarrab olayı ABD’nin kararını delen Türkiye’nin zaruri ihtiyaçlarını yerine getirmek adına yapılmış bir şey ve onun için toleranslı baktılar. Ama Türkiye’nin var olan yaptırımları delmesinden dolayı da takibe aldılar. Fakat Sezgin Baran Korkmaz’ın durumu öyle değil. Bir milyar dolar yanlış gelir beyanıyla elde edilen paranın büyük miktarı Türkiye’ye kara para olarak gelip; şirketler, hanlar, hamamlar, yatlar alınarak aklandı. Dolayısıyla Türkiye’nin bir kara para aklama, kayıt dışı ekonomiyi desteklemesi, hükümet tarafından bunun kucaklanması söz konusu. Onun için Erdoğan ve AKP’nin başını epey ağrıtacak. Benim yorumum Zarrab meselesinden çok daha ileri gidecektir.

'Soylu’yu deşifre edeceklerini düşünüyorum'

Soylu hakkında kayıtlar var. Soylu hakkında bu konuya dahil olduğuna dair iddialar var; mesela MASAK raporları; önce büyük suçlamalar olduğu, sonra bu suçlamaların geri çekildiğine dair… Sedat Peker’in söylediği ‘Bana kaç dediğin gibi ona da kaç mı dedin’ ifşaatı var. Korkmaz’ın hakkında dava açılmasından bir gün önce kaçtığını biliyoruz…

Soylu, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bu konuda sorulara yanıt verirken, ‘Yukardan aşağı karar aldık, ABD’yi ters köşeye yatırdık’ diyor, ne demek istediğini anlamış değilim…

Zarrab meselesinde doğrudan partili cumhurbaşkanı hedef alınıyordu, o biraz büyük hedefti, devletin de koruma kalkanları vardı. Burada işin içinde sekreter konumunda olan Soylu var. Soylu’yu ciddi şekilde deşifre edeceklerini düşünüyorum. Çünkü Soylu’nun bugünkü rejime göre koruma kalkanı var ama sonunda yaptırımı olmayan bir atama, dünyada diğer tek adam rejimlerinde sekreter konumunda olan insanlardan biri. Kolaylıkla bunun üzerine gidebilirler. Çünkü kendisini deşifre etti.10 bin avro alındığını söyledi, 10 milyon avro açıklaması var, Korkmaz’ın. 'Kaç' dediği ile ilgili ifşaat var. Yani bütün bunlar bir araya geldiğinde Soylu’nun kolay kurtulabileceğini düşünmüyorum. Hatırlayacaksınız, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcıyla iş geçiştirilmişti, burada da Soylu ile geçiştirebilirler…”