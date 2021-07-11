Eski AKP'li vekilden Erdoğan'ın okuduğu şiire 'Aman Bahçeli duymasın' yorumu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı olan eski AKP Diyarbakır milletvekili Cuma İçten, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Diyarbakır'da okuduğu Kürtçe şiirin tam metnini paylaşarak "Aman Bahçeli duymasın" ifadesini kullandı.

İçten Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanı melayê cizîrî’nin birbirinden muhteşem, onlarca aşk ve muhabbet şiiri dururken, Kürdistan hanına methiye şiirini okuyarak ne yapmak nereye varmak istemektedir!" diye yazdı.

Şiirin tam metnini paylaştığı mesajında İçten "Sayın Cumhurbaşkanı, Melayê Cizîrî'nin Botan hükümdarı Xan Şeref’e methiye olarak yazdığı Tebriz ve Horasan’a kadar olan bölgenin Kürdistan İmparatorluğu içinde olmasını temenni eden şiirini Diyarbakır’da okuyarak Kürtlerin teveccüh göstereceğini mi sanıyor? Aman Bahçeli duymasın” ifadesini kullandı.