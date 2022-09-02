Eski AKP'li isim, Erdoğan'ın Sedat Peker sessizliğinin nedenini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir danışmanının istifasına bir danışmanını ise görevden almasına neden olan ülkücü mafya Sedat Peker'e karşı sessizliğini sürdürüyor.

AKP'yi hedef alan diğer isimlere yönelik attığı adımların ve yaptığı açıklamaların çok daha altında kalan yanıtlar veren, Peker'i sadece ismini vermeden işaret eden Erdoğan'ın bu sessizliğine ilişkin açıklamada bulunan eski doktoru ve eski AKP'li vekil Turhan Çömez, birkaç sebep olduğunu dile getirdi.

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Çömez, "Birincisi konuyu küçültmek ve örtmek istiyor çünkü konuşması halinde konunun daha da büyüyeceği kaygısı var. Öte yandan karşı tarafın elinde neler olduğunu, hangi bilgilerin Türkiye'den Peker'e ulaştığını ve ulaştırılacağını henüz kestiremiyor. O bakımdan olayı biraz daha etkisiz ve önemsiz hale getirmek için sessiz birkaç istifayla ve üzerinde hiç konuşmayarak kapatmaya çalışıyor." dedi.