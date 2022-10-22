Eski AKP'li bir vekil daha İYİP'e katıldı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Ömer Karakaş sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak daha önce iki dönem Erzincan MHP Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve bir dönem de AKP'den milletvekilliği yapan Talip Kaban'ın partilerine katıldığını duyurdu.

Karakaş, Kaban'ın rozetini Meral Akşener'in taktığını belirterek şu paylaşımı yaptı:

"Bugün liderimiz sn. Meral Akşener Daha önce iki dönem Erzincan ilimizin MHP Belediye Başkanlığını yapmış, Bir dönem de AKP Milletvekilliği yapmış olan Sn. Talip Kaban’a rozetini takarak partimize katılımını gerçekleştirmiştir. Kendisine İYİ’ler ailesine hoşgeldiniz diyorum"