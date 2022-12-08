Eski AKP'li başkandan skandal mail: 'Fişleme yaptı'

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şef yardımcısı ve basın sorumlusu olarak çalışan eski AKP Karaman Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Hüseyin Karagöz bir skandala imza attı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Hüseyin Karagöz, 11 hastane çalışanın isimleri ve haklarında hazırlanan raporu kentteki yerel gazetelerin maillerine gönderdi.

Karagöz, kısa süre sonra gazete ve sitelerin mailine bir düzeltme maili daha göndererek, ilk mailin yanlış atıldığını ve dosyanın açılmamasını bildiren not bıraktı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Karagöz hakkında soruşturma başlatıldı ve açığa alındı. Karagöz'ün kendilerini fişlediğini ifade eden 9 çalışan, Karagöz hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.

'Fişleme yaptı'

Emek Sağlık İş Genel Başkanı Hakan Ulubey de olayla ilgili açıklama yaptı. Hüseyin Karagöz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Ulubey, şunları söyledi:

"Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan şef yardımcısı ve basından sorumlu yetkili sendika üyesi bir şahsın büyük çoğunluğu Emek Sağlık İş üyesi olan arkadaşları, geçmişte 'FETÖ’nün yaptığı gibi fişleme yaptığı ve bunu bilerek veya bilmeyerek yerel 70 civarında basın mensuplarının mailine attığı tespit edilmiştir. Olay savcılığa intikal ettirilmiştir. Bu olayın ucu kime dokunursa dokunsun üstüne gidilmesini ve gereğinin yapılmasının Emek Sağlık İş sendikası olarak takipçisi olacağız. Ve bu olayı şiddetle kınıyoruz, kamuoyuna duyurulur."