Eski AKP’li bakanın oğluna İstanbul Valiliği’nden 12,7 milyonluk ihale

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, eski Tuzla Belediyesi Başkanı, 23, 24 ve 25. Dönem İstanbul Milletvekili AKP’li İdris Güllüce’nin oğlu Muhammed Sadık Güllüce'nin ortak olduğu şirket, İstanbul Valiliği’nden 12,7 milyon TL’lik restorasyon ihalesi aldı. Fatih Saraçhane’deki 323 yıllık Köprülü Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi, Kültür Yapı firması tarafından restore edilecek.

Odatv'nin haberine göre, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın, “Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi Restorasyon(Uygulama) İşi” için açtığı ihalenin sonucu belli oldu. Kamu İhale Kanunu’nun 3-i maddesine göre, kanuna tabi olmayan “İstisnalar” kapsamında yapılan ihaleyi, “Kültür Yapı Restorasyon İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şirketi aldı. Valiliğin şirketle yaptığı sözleşmeye göre, söz konusu restorasyon işi 12 milyon 747 bin 689 TL’ye ihale edildi. Medresenin restorasyon işi, ihale şartnamesine göre 28 Eylül 2022 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

Osmanlı Sadrazamı Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa’nın 1698’de yaptırdığı medrese ve külliyesi, Fatih İtfaiye durağının güneyinde bulunuyor.

Medrese

Güllüce geçen yıl ortak oldu

İstanbul Valiliği’nden 12,7 milyon TL’lik ihaleyi alan Kültür Yapı firması 2009 yılında kurulmasına karşın, şirketin ortaklık yapısı son olarak geçen yıl değişti. AKP’de bakanlık, milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapan İdris Güllüce’nin oğlu Muhammed Sadık Güllüce, 28 Ocak 2020 tarihinde şirkete ortak oldu.

Şirkete yeni giren Sadık Güllüce, ortaklık payı küçük olmasına karşın şirket müdürü olarak atandı. Muhammet Sadık Güllüce 2008 yılında, Prof. Dr. Metin Aydın’ın kızı Yasemen Aydın ile evlendi. Yasemen Aydın’ın nikah şahitliğini, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yaptı.

Cibali Karakolu da restore edilecek

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ayrıca, Cibali Kapı’da bulunan, ünlü tarihi Cibali Karakolu binasını da restore ettiriyor. Valilik geçen ay açtığı “Cibali Karakolu ve Cebe Ali Türbesi Restorasyonu İşi” ihalesini, Akka Mimarlık 3 milyon 926 bin 710 TL’ye üstlendi. Cibali Karakolu’nun restorasyonu şartnameye göre 15 Haziran 2022 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçen yıl, Cibali Karakolu’nun hemen yanında yer alan, tarihi surlardaki Cibali Kapı’nın restorasyonunu gerçekleştirmişti.