Eski AKP'li bakan 'dolandırıcı' müteahhidin avukatlığına soyundu

İstanbul'un Esenyurt ilçesi yine kaçak yapı, rant, adaletsizle gündemde. Eski MHP MYK üyesi Muharrem Yıldız 2012 yılında kat karşılığı otel yapılmak üzere Yeni Ünsa ve Neria firması ile sözleşme imzaladı. İlgili firmalar oteli bitmiş halde 3 sene içerisinde teslim edecekti. Ancak, müteahhit firmanın 18 bin metrekareye yakın kaçak yapılaşması nedeniyle Esenyurt Belediyesi inşaatı mühürledi. 10 senedir yapı inşaat halinde duruyor. Yıldız, zararının 100-150 milyon civarında olduğunu söylüyor.

KRT'nin haberine göre Yıldız, AKP'li belediye başkanları; Necmi Kadıoğlu ve Murat Alatepe döneminde, çok fazla kaçak yapıya göz yumulduğunu, büyük rant sağlandığını, müteahhitlerle belediyenin ortak iş tuttuğunu söyledi.

AKP döneminde işlerin rüşvetle, pazarlıkla ilerlediğini ifade eden Yıldız, müteahhit firma ile belediyenin rüşvet konusunda anlaşamamasından kaynaklı inşaatın mühürlendiğini ifade etti. Yıldız, inşaatın mühürlenmesinden sonra yaşananları da anlattı.

6 milyona anlaşma

Ülkücü mafya Sedat Peker'in gündeme getirdiği Adem Örenci'nin de işin içinde olduğunu belirten Yıldız şunları söyledi:

"Necmi Kadıoğlu dönemi bitti, Murat Alatepe dönemi başladı. Belediyenin mühürlediği yapı ile ilgili, Alatepe döneminde, Alatepe'nin belediye başkanı olmadan önceki 'arabulucuk' ve 'plan ve proje tadilatı yapma' ile alakalı bir firması vardı. Firmanın başında Adem Örenci diye biri bulunuyordu. Örenci, buradaki yolsuzluklarla, ciddi usulsüzlüklerle ilgili birçok kez gündeme geldi, tutuklamalar yapıldı. Medet Hanlı diye bir dava oluştu burada. Mafya lideri filan dediler. Sedat Peker de bu Örenci konusuna girmişti. Buradaki inşaat için de bir anlaşma yapmışlar 6 milyon karşılığında... 'Usulsüz olan yapıların hepsini yasal hale getirebiliriz' demişler.

Sözleşmeyi yerine getiremediği, süresinde tamamlayamadığı için müteahhit firmaya davalar açtık. Davaların içeriği sözleşmenin feshi ve tapu iptalini içeriyor.

'AKP döneminde kaçak yapılar aklanıyordu'

Esenyurt Belediyesi'nde imar usulsüzlüğü olanlara, mevzuatta olmamasına rağmen 'emsal transferi' diye birşey uydurmuşlardı. Bu kararla kaçak yapıları rüşvet karşılığında kabul edebiliyorlardı. Fakat onun karşılığında da bir arazi alınması gerekiyordu. Müteahhit firma burada arazi alıp bu yolu denemek yerine daha az para ile Murat Alatepe ile bu işe hallederim diyerek başka yolu tercih etmiştir. Onu da yapamamıştır."

AKP'li 2 başkandan 2 farklı karar

Kadıoğlu döneminde "kaçak yapı" tespiti yapıldığını, Alatepe döneminde ise farklı bir karara imza atıldığını belirten Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt Belediyesi kendi belediye başkanı döneminde tutulan, kaçak inşaat için sonradan bir rapor hazırladı, 'Hiçbir kusurlu imalatı yoktur, burada fazla imalat yapılmamıştır' diye. O zaman Bakırköy 4. Ticaret Mahkemesi'nde devam eden davaya yazılar getirmeye başladı müteahhit. Biz de şaşırdık. Kendi belediyesi döneminde tutulmuş, bilirkişi raporlarında burada fazla imalat olduğu ortada.

Müteahhit firma 3 aracı ile de anlaşma yaparak Esenyurt Belediyesi ile anlaşmak için 18 bin metrekare fazla inşaat yaptığını beyan etmiş. İmar Barışı'ndan da yararlanmak için müracaat etmiş ancak, paralarını yatıramadığından dolayı da o hakkı kullanamamış."

CİMER'e şikayet etti

Belediyenin "kaçak yapı yoktur" yazısı verdiğine şaşırdığını söyleyen Yıldız, Murat Alatepe'ye dilekçe verdiğini, CİMER'e de şikayette bulunduğunu dile getirdi.

"O dönem CİMER, Kaymakamlık aracılığı ile Alatepe'nin savunmasını istedi" diyen Yıldız, "Alatepe CİMER'e yaptığı savunmada da, binayı ölçtük, binada mütahhit firmanın kusurlu imalatları yoktur. Bunun da sebebi Adem Örenci üzerinden 6 milyonluk anlaşmadır. Ancak o anlaşma ile de çözemediler. Onun yerine böyle usulsüz evrak verdiler. Görevi kötüye kullanarak mahkemeyi etkilemeye çalıştılar" şeklinde konuştu.

Belediyenin CHP'ye geçtikten sonra tekrar ölçüm yapıldığını, ve bu ölçümde de kaçak bölümlerin tespit edildiğini belirten Yıldız, belediyenin inşaatı tekrar mühürlediğini söyledi.

4. Ticaret Mahkemesi aracılığı ile Esenyurt Belediyesi'nin yönetimine tekrar yazı gönderildiğini belirten Yıldız şöyle devam etti:

"Esenyurt Belediyesi yazı yazarak kaçak imalatların 18 bin metreyekareye yakın olduğunu, bunun da emsal transferi yolunun kapalı olduğunu belirtti. Bundan dolayı da buranın yasal hale getirilmesinin mümkün olmadığı kanaatini getiren yazıları Bakırköy 4. Ticaret Mahkemesi'ne gönderdi."

4. Ticaret Mahkemesi'ndeki davada kendilerinin haklı çıktığını söyleyen Yıldız davanın istinafa taşındığını belirtti ve davadaki yeni bir gelişmeyi gündeme getirdi. İstinaf aşamasında AKP'li eski Bakan, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşavirliği'nde görevli Nimet Baş'ın (Çubukçu) müteahhitin firması adına vekalet koyduğunu açıkladı.

Yıldız, konu ile ilgili şunları söyledi:

"Siyasiler de bazen bahsederler ki yargıya siyasi baskı oluyor, yargıçlar ve hakimler etkileniyor, korkutuluyor diye. Biz bununla karşı karşıya kaldık. O da şöyle ki, geçmiş dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı yapmış Nimet Çubukçu hanımefendi altı yıl önce başlamış bir davaya, istinafa gitmiş davaya vekalet koydu. İstinaftaki dilekçelerin hiçbir yerinde yok, başında yok. Yerel mahkemenin verdiği karar döneminde yok. Bir buçuk yıl geçmiş, istinafın bizim dosyanın görüşme sırası geldiği aylarda, üç gün önce Nimet Çubukçu buraya bir avukat vekaleti koydu. Biz görünce şok olduk."

'Dosya başı 1 milyona anlaştılar'

"Baş'ın, Maksadı ne olabilir?" diye soran Yıldız, "Elimde belgesi yok ama müteahhit firmayla iki dosya için dosya başı bir milyon karşılığında davayı müteahhit firma lehine çıkarma yönünde bir anlaşma yapılmış ve oraya vekalet sunmuştur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi ile Bakırköy Adliyesi'ndeki 4. Ticaret Mahkemesi hakimlerinin etkilenmeye çalışıldığını belirten Yıldız şunları söyledi:

"Nimet Çubukçu'nun buraya vekalet sunması şu anlama gelir; biz biliyoruz ama hukukçular da bilir, yargıçlar da bilir, hakimler de bilir, davayı etkilemek. O davaya bakan 15. Hukuk Dairesi başındaki Mehmet Köş'ün beyefendiyi, 4. Ticaret Mahkemesi'ndeki Mehmet Emin Akdemir beyefendi'yi etki altına almak, korkutmak. 'Bak ben buradayım, ona göre' gibi bir durumdur bu. Bizim derdimiz şu anda dediğim gibi bu adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı durmaktır.

10 yıldır sabırla, 'hukuk yolunu deneyelim' diye hukukla mücadele edip kazanalım diye uğraşırken bakanlık yapmış ve o Cumhurbaşkanlığının Hukuk Müşavirliği görevinde bulunan birisinin gelip buraya milyon dolar para kazanacak diye bizim hakkımız olan, kazanmış haklarımızı, müteahhit firmaya verme gibi bir girişimdir."