Eski AKP'li Bakan Bayraktar: Benim için aklanmak önemli, içim rahat

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra ‘her şeyi Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yaptığını‘ söyleyerek istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, hakkındaki iddiaları doğrulayarak "İçim rahat" dedi.

Sözcü'den Serpil Yılmaz'a konuşan Bayraktar, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ı işaret etti.

Topu Kadir Topbaş'a atan Bayraktar, “Görev sürelerim boyunca 5 bin ihale gerçekleştirdim, bakanlık dönemimde 10 projeye imar izni verilmiş. Soruşturmaya konu olan ses kayıtları imar durumuyla ilgiliydi. Ortada suç yoktu. İmarı denetleme görevi belediyededir.” dedi.

Tarım ve hayvancılık işine başladığını söyleyen eski bakan, ”Beş çocuğum, 14 torunuma temiz bir isim bırakmak istiyorum. Sığırları bekliyorum; bebek gibi bakıyorum onlara… Çok iyiler, hiç yalan konuşmuyorlar” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, “Teşviklerinden yararlanıyor musunuz?” sorusuna, “Teşvikten aldığım para yok. Devlet teşviklerinden gerçek çiftçi değil; teşvikleri almayı öğrenen uyanıklar yararlanıyor. Teşvikler çok sıkı denetlenmeli, kurumlar hesap verebilir olmalı, istikrarlı ve kaliteli üretim desteklenmeli” yanıtını verdi.