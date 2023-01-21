Eski Akit muhabiri: FETÖ dosyasını kapatıp karşılığında kaç milyon aldığınızı çok iyi biliyorum

Eski Akit TV Ankara Temsilcisi Mehmet Özmen, Akit’e ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Ben FETÖ ile mücadele ederken bunlar Akit'in merkezinde FETÖ borsası kurmuşlar. FETÖ borsası ayağında, Osman Nuri Karahasanoğlu bir yanda, Serdar Uslu bir yanda diğer yanda da ünlü bir işadamı var. O işadamına da sıra gelecek şimdi kim olduğunu söylemiyorum" diyen Özmen, "O işadamının FETÖ dosyasını nasıl kapattırdığınızı çok iyi biliyorum. Türkiye’nin en iyi tanıdığı o işadamının FETÖ dosyasını kapatıp karşılığında kaç milyon aldığınızı çok iyi biliyorum. Biz kelle koltukta bu ülke, bu bayrak için FETÖ ile mücadele ediyoruz siz FETÖ’cülerin dosyasını kapatmak için milyonları götürdünüz. FETÖ’cü FETÖ’cü diye haberler yapıyorsunuz ardından sözleşmeyi de basıyorsunuz. Ne ala… Nasıl insansınız siz" ifadesini kullandı.