Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Adaylığa hazırım

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden göreve gelmesini engelleyebilmesi durumunda başkan adayı olabileceğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bolton, "Trump'ın göreve gelmesini engelleyecekse 2024 seçimlerinde aday olmayı değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.

Bolton, "Sadece 'Anayasa'yı destekliyorum' diyemezsiniz. 'Bunun altını oyanlara karşı çıkacağım' demelisiniz" dedi.

Bolton, "Anayasa'nın kendisini karşı çıkarsanız, bu Amerikan-dışı olur. Eğer mevcut Cumhuriyetçi başkan adayları Trump'ı reddetmiyorsa, yarışa girmeye hazırım" diye konuştu.

Bolton, 2018-2019 yılları arasında Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapmıştı.