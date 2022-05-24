Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger: Ukrayna barış için Rusya'nın şartlarını kabul etmeli

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu.

Ukrayna'da süren savaş hakkında değerlendirmelerde bulunan Kissinger, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın mevcut dünyayı yeniden şekillendirebileceğini söyledi. Kissinger, "Taraflar önümüzdeki iki ay içerisinde barış görüşmeleri için oturmalı. Ukrayna, Avrupa'yla Rusya arasında bir köprü olmalıydı, ancak ilişkiler yeniden şekillenirken araya çekilen çizgilerin yeniden çizilebileceği ve Rusya'nın tamamen izole olacağı bir evreye girebiliriz. Şimdi Rusya'nın Avrupa'ya tamamen yabancılaşabileceği ve kalıcı ittifakı başka yerlerde arayacağı bir durumdayız. Bu Soğuk Savaş tarzı diplomatik mesafelere yol açabilir ve bizi on yıllar boyunca geriye götürür. Uzun vadeli barış için uğraşmalıyız" dedi.

Ukrayna'da barışın sağlanması için Kiev'in Rusya'nın şartlarını kabul etmesi gerektiğini söyleyen Kissinger, Avrupa'nın Ukrayna'yı müzakere şartlarını kabul etmeye zorlaması gerektiğini ifade etti.

'ABD-Çin ilişkileri ortak çıkar doğrultusunda ilerlemeli'

Çin hakkında da konuşan Kissinger, "Çin'le 1970'lerde diplomatik ilişkileri açtığımızda, bunu kalıcı bir ilişki başlatma hissiyle yapmıştık. O zamanlar çok farklı bir ülkeydi. Bugün Çin, önemli ekonomik ve stratejik çıkarları olan bir güç merkezi. ABD ve Çin'in önümüzdeki yıllarda kuracağı ilişki sabra ve liderlerin diplomasisine dayanacak" ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerinin ortak çıkarlar doğrultusunda şekillendirmesi gerektiğini savunan Kissinger, "ABD, Çin'in stratejik ve teknik yetisinin geliştiğinin farkına varmalı. Diplomatik müzakereler hassas, bilgi dolu ve karşılıklı barış isteğiyle gerçekleşmeli" dedi.