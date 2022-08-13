Eşinin kurşunlarından kaçarken üçüncü kattan atlayan kadın ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen olayda, E.K. belinden çıkardığı silahla eşi Ayşe K.'ya ateş etti.

Kaçmaya çalışan kadın üçüncü katın balkonundan atladı. Silah seslerini duyan çevredekiler olayı jandarma ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe K.’ya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ayşe K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri silaha el koyup E.K.’yı yakalama çalışması başlattı.

Olayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlatıldı. (İHA)