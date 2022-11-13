Eşinin derneğine özel izin verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir derneğin daha izin almadan yardım toplamasına izin verdi. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün “İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar” listesine Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin de (TOGEMDER) eklendiği açıklandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, TOGEMDER’in internet sitesinde, derneğin onursal başkanının AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan olduğu belirtiliyor.

Derneğin yönetiminde AKP’liler ve AKP’lilerin eşleri yer alıyor. Derneğin icra kurulu başkanlığını AKP Milletvekili Belma Satır yaparken derneğin yönetiminde de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin eşi Özlem Nebati, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı AKP’li Ahmet Misbah Demircan’ın eşi Ferda Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile AKP’li eski bakan Nihat Zeybekçi’nin eşi Ayşen Zeybekçi yer alıyor.

20 yılda 35 dernek ve vakfa izin verildi

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı bilgilere göre, 1995 ile 2022 yılları arasında toplam 37 dernek ve vakfa “İzin almadan yardım toplama hakkı” verildi. Bu 37 dernek ve vakıftan 35’i izin almadan yardım toplama hakkını AKP iktidarlarının görevde olduğu 2004 ile 2019 yılları arasında aldı.

İzinsiz yardım toplama hakkı verilen dernek ve vakıflar arasında, Deniz Feneri Derneği, Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), gerici Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de yer alıyor.

Ayrıca Karaman'daki yurtlarında, 45 çocuğun onlardan sorumlu olan bir öğretmen tarafından cinsel istismara maruz bırakılması skandalıyla ülke gündemine oturan Ensar Vakfı da geçen yıl aldığı izinle, izinsiz yardım toplayabiliyor.

Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yayma Vakfı da izin almadan yardım toplama hakkı verilen kuruluşlar listesinde.

AKP yöneticilerinin dernek ve vakıflarının da bulunduğu listede Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi dernekler ise yer almıyor.

Cumhurbaşkanı karar veriyor

Vakıf ve derneklere izinsiz yardım toplama hakkı daha önce İçişleri Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile veriliyordu. Başkanlık sistemi ile izinsiz yardım toplama hakkı için Cumhurbaşkanı'nın kararı yeterli sayılmıştı. Kanunun bu hakkı düzenleyen maddesi, “Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edilir” şeklinde değiştirilmişti.