Eşini ve üç kızını öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı

Şırnak'ın İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde Hasan Karaaslan evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle öldürmüştü.

DHA'nın haberine göre, Hasan Karaaslan'ın (40) polisteki ifadesi ortaya çıktı. Karaaslan, olaydan 5 gün önce inşaat halindeki evini 800 bin TL'ye sattığını, bu durumdan sonra birtakım sesler duyduğunu ileri sürdü.

Bu sesler nedeniyle zayıf düştüğünü iddia eden Karaaslan, "Ben de 'Delirttiniz beni' dedim. Klimanın altında, köşede duran tüfeği elime aldım. Eşim ve çocuklarımın olduğu odaya geçtim. Tüfekle birlikte odaya girdiğimde, eşimin ve kızlarımın seslerini duydum. Eşim koridora doğru kaçtı. Tamamen hatırlamamakla birlikte bir defa daha ateşlemiş olabilirim" dedi. Hasan Karaaslan cinayetleri nasıl işlediğini de detaylı şekilde anlattı.

Karaaslan ayrıca "Şu an ne yaptığımın farkındayım. Yaptıklarımdan pişmanım" ifadelerini kullandı.